Vilhena recebe 11 aparelhos de ultrassom portátil e amplia acesso a exames nas unidades de saúde

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), recebeu nesta quarta-feira (21/10) 11 aparelhos de ultrassom portátil, adquiridos integralmente com recursos próprios do município.

Os equipamentos foram entregues na sede da Secretaria e serão distribuídos às unidades de saúde do município, passando a integrar a rotina de atendimento e permitindo que exames de ultrassonografia sejam realizados no próprio território, sem a necessidade de encaminhamento do paciente a outro serviço.

Compactos e de alta resolução, os aparelhos serão operados por médicos capacitados e permitem a avaliação do paciente no próprio consultório, com aplicação em diversas situações clínicas: acompanhamento pré-natal, avaliação abdominal, renal e de vias urinárias, exames de tireoide, de partes moles e musculoesqueléticos, além do apoio à decisão clínica em casos de urgência.

Com isso, condições que hoje dependem de um exame agendado em outro serviço passam a ser identificadas de forma mais rápida, favorecendo o diagnóstico precoce e o início oportuno do tratamento.

A medida responde ao principal gargalo da rede municipal. Hoje, 9.143 moradores de Vilhena aguardam a realização de 12.318 exames de ultrassonografia, com tempo médio de espera de 273 dias, cerca de nove meses. A demanda está concentrada no serviço especializado, cuja capacidade não acompanha o volume de solicitações geradas diariamente nas unidades de saúde.

Com a descentralização dos exames para as unidades de saúde do município, parte dessa demanda passa a ser absorvida na porta de entrada do SUS municipal, com redução progressiva da fila e liberação do serviço de referência para os exames de maior complexidade. “Ninguém deveria esperar nove meses por um ultrassom. Estamos investindo recurso do próprio município para que o vilhenense tenha o exame perto de casa, na sua unidade de saúde, sem depender de uma fila tão longa. É mais resolutividade na ponta e mais dignidade!”, destacou o prefeito Flori Cordeiro.

Para o secretário municipal de Saúde, Wagner Wasczuk Borges, a chegada dos equipamentos muda a lógica do cuidado na atenção básica. “São mais de 12 mil exames pendentes. Esse volume não se resolve apenas ampliando a agenda do serviço especializado; é preciso mudar o modelo. Com o ultrassom na unidade, o médico faz a avaliação na própria consulta, define a conduta e agiliza o tratamento, em vez de encaminhar o paciente e aguardar meses por um resultado. É uma medida que desafoga a fila e qualifica o atendimento, sobretudo das gestantes, que passam a ter o acompanhamento mais próximo e seguro”, destaca.

As equipes das unidades de saúde passarão por capacitação para o uso dos equipamentos e a realização dos exames seguirá critérios de indicação clínica definidos pelo médico assistente. Os usuários devem procurar a unidade de saúde de referência do seu bairro para orientações sobre o atendimento.