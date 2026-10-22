Discussão de casal por falta de comida leva PM descobrir quase 4 kg de maconha e arma artesanal em Vilhena

Uma ligação para denunciar um desentendimento familiar terminou na apreensão de quase quatro quilos de maconha, sementes para cultivo, balanças de precisão e uma arma de fogo de fabricação caseira em uma residência no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia , a equipe da Polícia Militar foi chamada para averiguar a situação no imóvel localizado na Rua Jasmim.

No endereço, a moradora relatou ter tido uma discussão com o marido. Ela explicou que está em processo de recuperação pós-operatória há cerca de um mês e necessita de cuidados e mantimentos para si e para a filha recém-nascida.

Segundo a mulher, o companheiro chegou ao local com sinais de embriaguez sem levar os alimentos necessários, deixando a casa em seguida.

Durante o atendimento no imóvel, os policiais avistaram no chão da sala, ao lado do sofá, uma arma de fogo artesanal compatível com calibre .22. A moradora informou que o marido havia chegado pouco antes portando o armamento na cintura.

Em razão de um forte odor de entorpecente vindo do interior da casa, os policiais pediram autorização para inspecionar o local, pedido que foi aceito pela moradora.

Durante a vistoria, os militares encontraram na dispensa parte de um tablete de maconha junto a uma balança de precisão e, dentro de uma caixa de papelão, mais sete pacotes grandes da mesma substância.

Na cozinha, foi recolhida outra porção média, além de uma embalagem contendo sementes da planta para plantio.

Ao todo, a apreensão somou quase quatro quilos de maconha, duas balanças de precisão, tesoura, canivete, sacolas plásticas e rolos de filme plástico utilizados para embalar e fracionar o material.

A moradora afirmou que as substâncias pertenciam ao marido e destacou que havia retornado à casa apenas no dia anterior, após passar um mês na residência da mãe devido ao nascimento do bebê.

Outra equipe policial realizou buscas pelas proximidades e localizou o suspeito em uma avenida próxima ao imóvel. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma faca na cintura dele e um telefone celular em seu bolso.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) juntamente com a esposa, a arma e os materiais apreendidos para que o caso seja analisado pela autoridade policial.