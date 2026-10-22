Família vilhenense pede ajuda para manter tratamento de menino de 6 anos com câncer em Barretos

A família de Leonardo Mendes Santos, um menino de 6 anos de Vilhena, está pedindo ajuda financeira para custear a permanência em Barretos (SP), onde ele realiza acompanhamento médico após enfrentar um câncer maligno no rim ainda na primeira infância.

Segundo a mãe, Mirian Meira, a criança agora apresenta problemas nos ossos dos pés, que estariam sofrendo fraturas frequentes.

Ao Extra de Rondônia, Mirian afirmou que Leonardo recebeu o diagnóstico de câncer maligno no rim quando tinha 1 ano e 8 meses. A família permaneceu por aproximadamente dois anos em Barretos para o tratamento e, atualmente, retorna à cidade a cada quatro meses para acompanhamento médico.

A mãe relata que o filho está enfrentando um novo problema de saúde, com fraturas nos ossos dos pés. Segundo ela, a situação chegou a provocar uma abertura na região afetada. Diante disso, a família busca condições para permanecer por mais tempo em Barretos, a fim de acompanhar a avaliação médica e o tratamento necessário.

Mirian explicou ao site que recebe auxílio do poder público para as passagens e para a permanência durante o período previsto de atendimento, de aproximadamente 15 dias. No entanto, ela afirma que precisa ficar por mais tempo na cidade para cuidar da saúde do filho e, por isso, está buscando doações para ajudar a custear as despesas.

A mãe também relata que Leonardo enfrenta outros problemas de saúde e pede a colaboração da comunidade para conseguir acompanhar o tratamento do menino.

COMO AJUDAR

As pessoas que desejarem contribuir podem fazer uma doação via Pix para Mirian Meira Santos. A família espera arrecadar recursos para custear a permanência em Barretos e garantir que Leonardo possa receber o acompanhamento médico necessário.

Chave Pix (CPF): 798.491.642-04

Beneficiária: Mirian Meira Santos