Criminosos invadem chácara, matam porcos e deixam rastro de destruição em Vilhena

Uma propriedade rural localizada na Linha Carevel, na área rural de Vilhena, foi alvo da ação de criminosos que invadiram o local, abateram diversos animais e furtaram as carnes.

De acordo com informações da vítima, os invasores agiram de forma cruel, abatendo inclusive uma porca matriz que estava prestes a dar à luz. Ao vistoriar o chiqueiro na manhã seguinte, a proprietária encontrou a matriz morta e ao menos oito leitões sem vida dentro do saco gestacional.

Indignada com o prejuízo e a crueldade da ação, a produtora rural desabafou sobre a insegurança vivida pelos chacareiros da região. Segundo ela, os criminosos costumam monitorar a rotina dos trabalhadores rurais para agir nos momentos de ausência.

A moradora fez um alerta público aos vizinhos da Linha Carevel e demais propriedades das redondezas, pedindo atenção redobrada quanto ao trânsito de suspeitos, diante do risco de novas investidas criminosas na comunidade.

O caso foi comunicado às autoridades policiais para o registro da ocorrência e investigação no intuito de identificar e localizar os autores do furto e abate ilegal de gado e animais na zona rural do município.