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sexta-feira, 23 de outubro de 2026.

Homem de 27 anos é esfaqueado após discussão em bar e morre em hospital de Cerejeiras

Guilherme Henrique Valeriano Gonçalves sofreu uma perfuração profunda no abdômen; suspeitos fugiram em motocicletas após o crime
A equipe médica do hospital realizou manobras de reanimação por mais de 40 minutos, porém Guilherme não resistiu

Um jovem identificado como Guilherme Henrique Valeriano Gonçalves, de 27 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (23) após ser esfaqueado durante uma briga em Cerejeiras.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência no bairro Eldorado.

Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram o estabelecimento comercial de portas fechadas e a vítima caída na via pública, ao lado do local, apresentando grave hemorragia e ferimentos provocados por golpe de faca. Populares tentavam estancar o sangramento enquanto aguardavam o socorro.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a vítima em estado crítico ao Hospital São Lucas.

Testemunhas relataram que o desentendimento teve início no interior do estabelecimento entre a vítima e outros dois homens. Diante da confusão, o local foi fechado e os envolvidos continuaram a discussão do lado de fora, na Rua Belo Horizonte.

O tumulto evoluiu para uma briga física, momento em que o jovem foi golpeado no abdômen. Após a agressão, os suspeitos fugiram do local em motocicletas.

A equipe médica do hospital realizou manobras de reanimação por mais de 40 minutos, porém Guilherme não resistiu à gravidade da perfuração no lado esquerdo do abdômen e veio a óbito por volta das 3h07.

Familiares relataram aos policiais que o jovem havia retornado do estado de Mato Grosso há apenas dois dias.

A Polícia Militar realizou diligências pela região na tentativa de localizar os autores do crime, mas até o momento ninguém foi preso. O caso segue sob investigação das autoridades policiais locais.

O corpo da vítima passará por necropsia no IML em Vilhena e, posteriormente, será transladado para Cerejeiras pela Funerária Bom Jesus, responsável pelos trâmites legais para o velório e sepultamento.

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