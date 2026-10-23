Homem de 27 anos é esfaqueado após discussão em bar e morre em hospital de Cerejeiras

Um jovem identificado como Guilherme Henrique Valeriano Gonçalves, de 27 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (23) após ser esfaqueado durante uma briga em Cerejeiras.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência no bairro Eldorado.

Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram o estabelecimento comercial de portas fechadas e a vítima caída na via pública, ao lado do local, apresentando grave hemorragia e ferimentos provocados por golpe de faca. Populares tentavam estancar o sangramento enquanto aguardavam o socorro.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a vítima em estado crítico ao Hospital São Lucas.

Testemunhas relataram que o desentendimento teve início no interior do estabelecimento entre a vítima e outros dois homens. Diante da confusão, o local foi fechado e os envolvidos continuaram a discussão do lado de fora, na Rua Belo Horizonte.

O tumulto evoluiu para uma briga física, momento em que o jovem foi golpeado no abdômen. Após a agressão, os suspeitos fugiram do local em motocicletas.

A equipe médica do hospital realizou manobras de reanimação por mais de 40 minutos, porém Guilherme não resistiu à gravidade da perfuração no lado esquerdo do abdômen e veio a óbito por volta das 3h07.

Familiares relataram aos policiais que o jovem havia retornado do estado de Mato Grosso há apenas dois dias.

A Polícia Militar realizou diligências pela região na tentativa de localizar os autores do crime, mas até o momento ninguém foi preso. O caso segue sob investigação das autoridades policiais locais.

O corpo da vítima passará por necropsia no IML em Vilhena e, posteriormente, será transladado para Cerejeiras pela Funerária Bom Jesus, responsável pelos trâmites legais para o velório e sepultamento.