OAB realiza programação especial com foco na saúde feminina nesta sexta-feira em Vilhena

Na noite desta sexta-feira (23), às 19h, acontecerá em Vilhena um evento especial em alusão ao “Outubro Rosa”, organizado pela Comissão da Mulher Advogada (CMA) da OAB Subseção de Vilhena, cuja presidente é a advogada Elisângela Dolovetes.

O encontro, que terá a participação de mais de 70 pessoas, acontecerá no auditório da OAB e busca conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, além de incentivar o autocuidado e a saúde emocional.

A programação contará com palestra de Daiana Oldoni Pazinato, farmacêutica formada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, especialista em Medicina Chinesa e acadêmica de Nutrição, com atuação em saúde integrativa, saúde da mulher, manejo da dor e prevenção de doenças. Também participará a psicóloga clínica Tieli Ebling, pós-graduada em Terapia Cognitivo-Comportamental e Gestão de Pessoas, criadora do método Destrave-se, que abordará emoções, estresse e sobrecarga feminina.

A abertura terá uma atividade de dança interativa conduzida por Nádia Reis, da Associação “Corpo em Movimento”. Também haverá confraternização e sorteios de brindes.

O evento conta com o apoio da OAB Subseção de Vilhena, presidida pela advogada Renilda Ferreira, além de profissionais e empresas do município.

Elisângela Dolovetes destaca a importância da união entre a CMA, suas advogadas integrantes e os parceiros para promover ações de conscientização e valorização da saúde feminina.