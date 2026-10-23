Seduc compra passagens com data errada e equipe de handebol de Cacoal tem jogo remarcado nos Jogos da Juventude

A equipe feminina de handebol do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), campus Cacoal, enfrentou sérios transtornos no deslocamento para os Jogos da Juventude Caixa 2026, em Foz do Iguaçu (PR), após a Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc) emitir as passagens aéreas com a data incorreta.

A falha obrigou as atletas a fazerem uma parada não programada em Porto Velho e motivou a alteração do horário do jogo de estreia, originalmente previsto para a manhã deste sábado, 24 de outubro.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os problemas do planejamento já haviam sido denunciados pelas próprias atletas na semana passada, por meio de uma nota de repúdio contra a gestão da Seduc. Na ocasião, as jogadoras informaram que a pasta tinha conhecimento da data do torneio desde 11 de setembro, mas não providenciou os bilhetes em tempo hábil, alertando para o risco de derrota por W.O. e cobrando providências.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o diretor do IFRO de Cacoal, Adilson Miranda, confirmou o erro na emissão dos bilhetes. Segundo o gestor, o voo deveria ter partido na madrugada de sexta-feira (23), o que garantiria tempo adequado para descanso da delegação. No entanto, os bilhetes foram comprados para a madrugada de sábado (24).

Com o imprevisto, a equipe precisou aguardar em Porto Velho a nova janela de embarque, com chegada prevista a Foz do Iguaçu poucas horas antes do compromisso esportivo. Para evitar a desclassificação sumária por ausência, representantes rondonienses que já estavam no Paraná negociaram a reorganização da tabela junto à organização, transferindo a partida para as 17h deste sábado.

DESGASTE FÍSICO E QUEBRA DE PLANEJAMENTO

Apesar da remarcação ter evitado o W.O., Adilson Miranda ressaltou que o erro comprometeu o desempenho e a recuperação das estudantes-atletas. O planejamento original previa um dia inteiro de descanso na cidade-sede antes da estreia nacional, ritmo que foi substituído por horas de espera em aeroportos e deslocamento no próprio dia da partida.

O episódio se soma a outras denúncias recentes apuradas pelo Extra de Rondônia sobre falhas administrativas e operacionais na condução das delegações escolares do estado para competições nacionais.