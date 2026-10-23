VÍDEO: jovem de 27 anos morre em Cacoal após sofrer acidente de moto em Cerejeiras

O jovem Éder Rodrigo Barbosa da Silva, de 27 anos, morreu nesta quinta-feira, 22 de outubro, no Hospital Neurocenter, em Cacoal.

Ele estava internado em estado grave após se envolver em uma colisão entre duas motocicletas no município de Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o acidente ocorreu na noite do dia 6 de outubro, no cruzamento da Avenida Integração Nacional com a Rua Portugal.

Câmeras de segurança instaladas nas proximidades registraram o momento do impacto entre os veículos.

Com a força da batida, Éder sofreu politraumatismos graves e foi socorrido de urgência ao Hospital Municipal São Lucas.

Diante da severidade do quadro clínico, ele foi transferido inicialmente para o Hospital Regional de Vilhena e, posteriormente, para a unidade hospitalar especializada em Cacoal, onde permaneceu sob cuidados intensivos, mas não resistiu às complicações dos ferimentos.

Após a realização dos procedimentos e trâmites legais, o corpo de Éder foi transladado para Cerejeiras pela Funerária Bom Jesus, onde familiares e amigos prestaram as últimas homenagens durante o velório e sepultamento.

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