Casal é abordado pela PM com drogas em ciclovia no bairro Jardim América em Vilhena

Um homem em uso de tornozeleira eletrônica foi preso e uma adolescente de 13 anos foi apreendida pela Polícia Militar na Avenida Presidente Nasser, no bairro Jardim América, em Vilhena.

A abordagem ocorreu durante o patrulhamento ostensivo em um trecho de ciclovia conhecido pelo frequente consumo e comércio de entorpecentes.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Rádio Patrulha avistou a dupla transitando em uma bicicleta elétrica vermelha no cruzamento com a Avenida Luis Maziero.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes demonstraram nervosismo, evitaram contato visual com os policiais e tentaram mudar repentinamente de direção realizando uma conversão à direita.

Diante da atitude suspeita, a equipe iniciou o acompanhamento. Durante a tentativa de evasão, o condutor arremessou um invólucro plástico em direção à vegetação às margens da via.

Os militares realizaram a abordagem logo em seguida e recuperaram a embalagem descartada, constatando tratar-se de aproximadamente 38 gramas de maconha.

Na busca pessoal realizada no homem, os agentes apreenderam um aparelho celular. Ao serem questionados, ambos afirmaram que mantêm união estável e que a droga pertencia ao casal, informando ainda que o entorpecente seria levado para comercialização no bairro Parque Industrial Novo Tempo (setor 19).

Durante a checagem dos dados operacionais, a Polícia Militar constatou que o homem possui condenações criminais anteriores e cumpre pena com monitoramento por tornozeleira eletrônica concedido pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), estando em descumprimento das regras impostas pelo Poder Judiciário. Ao ser questionado sobre a situação, o agente optou por permanecer em silêncio.

Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e a menor de idade recebeu voz de apreensão. Como os responsáveis legais pela adolescente de 13 anos não foram localizados de imediato, o Conselho Tutelar foi acionado pelas autoridades para acompanhar os procedimentos cabíveis.

Os envolvidos, a droga, o celular e a bicicleta elétrica foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a lavratura do registro policial.