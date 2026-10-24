Colisão entre carro e motoneta deixa condutora com suspeita de fratura na perna no centro de Vilhena

Um acidente de trânsito registrado no cruzamento da Avenida José do Patrocínio com a Rua Marcos da Luz deixou uma mulher ferida e provocou danos materiais em dois veículos, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para averiguar o sinistro e, ao chegar ao endereço, encontrou uma colisão envolvendo uma motoneta Honda Biz e um automóvel Volkswagen Golf.

De acordo com as informações levantadas no local, a condutora da motoneta trafegava pela Avenida José do Patrocínio no sentido à BR-364 (sentido Cuiabá), pela via preferencial.

Ao aproximar-se do cruzamento com a Rua Marcos da Luz, o automóvel Golf, que seguia no sentido ao Centro, teria invadido a preferencial e provocando a colisão.

Com o impacto, a motociclista sofreu escoriações pelo corpo e apresentou suspeita de fratura na perna direita. Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou o atendimento pré-hospitalar de urgência e encaminhou a vítima ao Hospital Regional, onde permaneceu sob cuidados médicos.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada para realizar os levantamentos periciais no local do acidente.

Ambos os veículos sofreram avarias expressivas: a Honda Biz ficou com estragos nas carenagens e componentes estruturais, enquanto o Golf teve danos na parte dianteira, afetando o para-choque e o farol.

Após a conclusão dos trabalhos periciais e os registros administrativos da Polícia Militar, a motoneta foi entregue ao esposo da vítima e o automóvel foi liberado ao condutor.