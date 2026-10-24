Técnica de enfermagem que atuava em Colorado e Cerejeiras morre na Bolívia após suposto procedimento estético

Uma técnica de enfermagem que prestava serviços na rede pública municipal de saúde de Colorado do Oeste e Cerejeiras morreu na Bolívia após viajar para o país vizinho.

Informações preliminares indicam que ela teria se deslocado com o objetivo de submeter-se a um procedimento estético.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a servidora Márcia Santana, nascida em 20 de abril de 1972, era figura conhecida na região do Cone Sul pela atuação no atendimento em saúde.

Segundo relatos de amigos e conhecidos, a profissional realizou trocas de plantão antes de embarcar e informou apenas que faria uma viagem, sem detalhar à família a intenção de realizar cirurgia ou procedimento estético no exterior.

Apurações iniciais apontam que a técnica de enfermagem teria sofrido uma complicação respiratória grave, descrita preliminarmente como broncoespasmo.

No entanto, ainda não há laudos ou confirmações oficiais por parte de autoridades sanitárias e policiais sobre a causa exata do óbito e as circunstâncias em que o atendimento foi prestado no país boliviano.

A morte da servidora causou comoção entre colegas de trabalho e moradores das cidades onde atuava.

A reportagem do Extra de Rondônia apurou que o corpo de Márcia Santana será transladado para Cuiabá (MT), onde ocorrem o velório e o sepultamento.