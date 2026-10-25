Aos 97 anos, pioneira vai às urnas e inspira gerações com exemplo de cidadania em Vilhena

Aos 97 anos, Dona Angelita Corrêa da Rocha, uma das queridas desbravadoras e pioneiras de Vilhena (RO), foi às urnas neste domingo (25) para exercer seu direito ao voto durante o segundo turno da eleição presidencial.

A participação da pioneira foi destacada em uma homenagem que ressaltou sua trajetória de vida e sua contribuição para a construção do município, marcada pela coragem, pelo trabalho e pelo amor à cidade.

Mesmo após quase um século de vida, Dona Angelita fez questão de comparecer à votação e cumprir seu papel como cidadã, exercendo seus direitos e deveres com dignidade.

A homenagem destacou a atitude como um exemplo de cidadania, lembrando que a participação democrática é um valor que pode ser cultivado em todas as fases da vida. “Que exemplo lindo para todos nós”, diz a mensagem, que também agradece a Dona Angelita por inspirar outras gerações e deseja que Deus continue abençoando sua vida.

A presença da pioneira nas urnas foi celebrada como um gesto que une sua história pessoal à memória de Vilhena e reforça a importância da participação dos cidadãos na democracia.