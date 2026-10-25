Conselho Tutelar e PM apuram suspeita de maus-tratos contra criança em Cerejeiras

A Polícia Militar prestou apoio ao Conselho Tutelar em uma ocorrência de suspeita de violência doméstica contra criança registrada na Rua Colômbia, em Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os conselheiros tutelares compareceram ao endereço para realizar uma visita de acompanhamento familiar, motivada por um registro anterior de suposta agressão contra o menor.

Ao inspecionarem o local, os agentes identificaram marcas físicas aparentes no corpo da criança, incluindo escoriações nas costas e um ferimento com presença de sangue na boca, acionando de imediato o apoio da PM.

Questionada sobre as lesões, a mãe da criança alegou aos conselheiros e aos policiais que teria desferido apenas um tapa nas costas do filho e que o sangramento labial seria decorrente de uma queda acidental na lavanderia da casa.

A mulher relatou ainda que enfrentou um quadro de depressão pós-parto após o nascimento do menino, mas ressaltou não ter realizado tratamento médico especializado.

Diante da constatação das lesões físicas e da necessidade de resguardar a integridade dos menores, o Conselho Tutelar conduziu a mulher, a criança lesionada e um bebê recém-nascido da família até a Delegacia de Polícia Civil.

A ocorrência foi registrada para que a autoridade policial dê início às apurações, determine a realização de exames periciais para identificar a origem dos ferimentos e adote as medidas protetivas de urgência cabíveis.