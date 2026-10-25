Flávio Bolsonaro supera 76% dos votos em Vilhena e amplia vantagem contra Lula em RO no segundo turno

Flávio Bolsonaro (PL) ampliou sua votação no segundo turno das eleições presidenciais em Vilhena e em todo o estado de Rondônia.

No município, o candidato alcançou 41.461 votos, correspondentes a 76,69% dos votos válidos, enquanto Lula (PT) recebeu 12.604 votos, ou 23,31%.

No primeiro turno, Flávio havia obtido 39.614 votos em Vilhena, o equivalente a 74,39%. Já Lula recebeu 10.327 votos, correspondentes a 19,39%. Na comparação entre os dois turnos, Flávio acrescentou 1.847 votos à sua votação no município, enquanto Lula ampliou sua votação em 2.277 votos.

Em todo o estado de Rondônia, Flávio Bolsonaro também aumentou sua participação, passando de 652.988 votos no primeiro turno, com 67,45%, para 674.382 votos no segundo, alcançando 69,61%. Lula passou de 250.667 votos, equivalentes a 25,89%, para 294.446 votos, ou 30,39%.

Apesar do crescimento da votação de ambos os candidatos entre os turnos, Flávio manteve a maioria dos votos válidos tanto em Vilhena quanto no conjunto do estado.

LULA ELEITO PARA O QUARTO MANDATO

No resultado nacional, com 99,99% das seções totalizadas às 23h08, conforme o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula foi eleito para o quarto mandato presidencial com 64.255.891 votos, o que representa 51,79% dos votos válidos, contra 59.825.984 de votos, o que representa 48,21% de Flávio Bolsonaro.

Assim, o resultado em Vilhena e Rondônia foi diferente do registrado no país, onde Lula terminou à frente na disputa.