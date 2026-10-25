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domingo, 25 de outubro de 2026.

Lula derrota Flávio Bolsonaro e chega ao quarto mandato como presidente do Brasil

Novo mandato começará em 1º de janeiro de 2027 e seguirá até 31 de dezembro de 2030
Lula eleito para o quarto mandato / Foto: Paulo Pinto (Agência Brasil)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reeleito presidente do Brasil.

Com o resultado confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o petista conquista um quarto mandato presidencial e continuará no comando do país a partir de janeiro de 2027.

A vitória foi definida neste domingo (25), durante o segundo turno das eleições, em disputa contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Lula já presidiu o Brasil entre 2003 e 2010, por dois mandatos consecutivos, e retornou ao Palácio do Planalto em janeiro de 2023, após vencer a eleição de 2022.

Com a nova vitória, terá mais quatro anos de governo, consolidando uma trajetória inédita de quatro mandatos presidenciais conquistados nas urnas.

O novo mandato começará em 1º de janeiro de 2027 e seguirá até 31 de dezembro de 2030.

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