Lula derrota Flávio Bolsonaro e chega ao quarto mandato como presidente do Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reeleito presidente do Brasil.

Com o resultado confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o petista conquista um quarto mandato presidencial e continuará no comando do país a partir de janeiro de 2027.

A vitória foi definida neste domingo (25), durante o segundo turno das eleições, em disputa contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Lula já presidiu o Brasil entre 2003 e 2010, por dois mandatos consecutivos, e retornou ao Palácio do Planalto em janeiro de 2023, após vencer a eleição de 2022.

Com a nova vitória, terá mais quatro anos de governo, consolidando uma trajetória inédita de quatro mandatos presidenciais conquistados nas urnas.

O novo mandato começará em 1º de janeiro de 2027 e seguirá até 31 de dezembro de 2030.