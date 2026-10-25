Mais uma motocicleta é furtada em frente residência no centro de Vilhena

Uma motocicleta foi furtada em via pública na Rua 15 de Novembro, na região central de Vilhena.

O proprietário havia deixado o veículo estacionado em frente à residência da mãe no momento em que a ação criminosa ocorreu.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de furto de veículo.

No local, o comunicante relatou que foi até o endereço para visitar a mãe e deixou sua motocicleta Honda CG 150 Titan KS, de cor prata e ano 2006, estacionada à margem da rua. Ao retornar, constatou que o veículo havia sido subtraído.

De acordo com as informações repassadas à equipe policial, uma criança que estava nas proximidades presenciou o momento em que dois indivíduos se aproximaram da motocicleta e a levaram do local.

Contudo, a testemunha não soube fornecer detalhes sobre as características físicas dos suspeitos que pudessem levar à identificação imediata da dupla.

O proprietário acrescentou que uma vizinha possivelmente possui imagens de câmeras de segurança que poderão contribuir para o esclarecimento dos fatos.

Os registros de videomonitoramento deverão auxiliar na identificação dos autores do crime e na localização do veículo.

A Polícia Militar realizou o registro da ocorrência para conhecimento da autoridade competente e adoção das providências cabíveis, visando à apuração dos fatos e à recuperação da motocicleta.

Após a conclusão do atendimento, a guarnição permaneceu em patrulhamento nas proximidades para a preservação da ordem pública.