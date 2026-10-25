Mulher é derrubada e tem moto roubada por dupla armada; veículo é recuperado em residência no bairro Alto Alegre em Vilhena

Uma mulher ficou ferida após ser perseguida, derrubada no chão e assaltada por dois homens armados na Rua Carlos Schmoller, em Vilhena.

O crime ocorreu no momento em que a vítima retornava para sua residência.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima trafegava em sua motocicleta Honda CG 160 Fan pela Avenida Paraná quando percebeu que estava sendo seguida por dois suspeitos em outro veículo, que aparentava ser uma Titan prata.

Ao ingressar na rua de sua casa, ela notou que o carona portava um objeto semelhante a uma arma de fogo.

Na tentativa de se proteger e fugir da abordagem, a condutora acelerou a motocicleta, mas acabou sendo alcançada e derrubada na calçada. Com a queda, ela sofreu lesões no braço e na perna esquerda.

O garupa desembarcou e roubou a moto preta da vítima, além de um aparelho celular Samsung, fugindo em seguida junto com o comparsa.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, diante das fortes dores no joelho e dos ferimentos sofridos pela mulher, solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros. A equipe prestou os primeiros socorros no local e conduziu a vítima ao Hospital Regional para atendimento médico.

Antes de ser levada ao hospital, a vítima informou aos policiais que o veículo possuía sistema de rastreamento. A guarnição fez contato com a empresa responsável pelo monitoramento, que indicou a localização exata do sinal na Travessa 810.

Os militares deslocaram-se ao endereço e encontraram a motocicleta roubada escondida nos fundos de um imóvel.

Dois moradores que estavam no local foram abordados. Um deles alegou aos policiais que viu um homem entrar no quintal e guardar a moto nos fundos da casa, mas não soube informar a identidade do indivíduo.

O outro morador afirmou que não estava na residência no momento em que o veículo foi deixado.

Diante do flagrante da ocultação do bem roubado, os dois moradores foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para prestarem esclarecimentos sobre a procedência da motocicleta e a guarda do veículo.

A moto recuperada e os objetos apreendidos foram apresentados à autoridade policial para a realização da perícia, devolução à proprietária e prosseguimento das investigações no intuito de identificar e prender a dupla responsável pelo assalto.