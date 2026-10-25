Pioneiro de Vilhena, Dari de Oliveira é convidado a compartilhar trajetória de vida em Porto Alegre

A trajetória de Dari de Oliveira, pioneiro de Vilhena e autor de livros, chamou a atenção durante sua recente passagem por Porto Alegre (RS).

Após participar da Festa Farroupilha e compartilhar sua experiência como gaúcho que deixou sua terra natal para construir uma vida em Rondônia, ele teve contato com a secretária municipal da Cultura de Porto Alegre, Liliana Cardoso, e recebeu um convite para retornar à capital gaúcha e participar de palestras e atividades culturais, informou ao Extra de Rondônia.

Natural do Rio Grande do Sul, Dari deixou o estado aos 20 anos de idade e construiu sua trajetória em Rondônia, onde vive há cinco décadas. Ao longo desse período, tornou-se uma figura conhecida em Vilhena, com atuação em cargos públicos, empreendedorismo e participação em iniciativas relacionadas ao meio ambiente e ao urbanismo.

A história dessa mudança de vida foi registrada no livro “A Marcha dos Insensatos”, obra que Dari levou a Porto Alegre e na qual relata sua trajetória desde a saída do Rio Grande do Sul até a chegada a Rondônia. Comunicativo e com facilidade para compartilhar suas experiências, ele encontrou na Festa Farroupilha uma oportunidade de apresentar sua história ao público, despertando o interesse dos participantes.

Ao site, Dari disse que o encontro também abriu portas para uma possível colaboração com a Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre. Ele recebeu um convite para voltar a morar na capital gaúcha e participar de atividades culturais, compartilhando sua experiência e a trajetória de quem deixou o Sul do país para construir uma vida na região Norte.

A proposta envolve também a preservação da memória dos gaúchos que migraram para outros estados brasileiros. Muitas famílias deixaram o Rio Grande do Sul em busca de novas oportunidades e, ao longo dos anos, construíram suas vidas longe da terra natal. Relatos como o de Dari ajudam a manter viva essa história e a divulgar Rondônia para públicos de outras regiões do país.

Apesar de ter ficado lisonjeado com o convite, o pioneiro decidiu permanecer em Vilhena, cidade onde estabeleceu suas raízes e mantém fortes vínculos familiares e afetivos. Embora tenha dois filhos morando em Santa Catarina, ele também tem um filho em Vilhena e mantém uma ligação profunda com o município, onde vive há 50 anos.

A decisão de continuar em Rondônia, porém, não impede que Dari retorne ao Rio Grande do Sul para compartilhar sua trajetória. Ele já tem uma nova viagem prevista para fevereiro de 2027, quando deverá participar de palestras e outras atividades culturais em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre.

Além de divulgar o livro A Marcha dos Insensatos, o pioneiro trabalha na elaboração de uma nova obra, intitulada Grandes Embates Políticos, que pretende lançar futuramente.

A participação nas atividades culturais previstas para 2027 representa uma oportunidade de divulgar não apenas sua história pessoal, mas também a trajetória de Rondônia e dos sulistas que migraram para o estado. Em Vilhena, a presença de famílias de origem gaúcha faz parte da formação social e cultural do município, assim como ocorre em outras regiões rondonienses.

Ao compartilhar suas experiências e registrá-las em livros, Dari contribui para preservar a memória de quem deixou suas origens para construir uma nova vida na Amazônia, fortalecendo os laços históricos e culturais entre Rondônia e o Rio Grande do Sul.