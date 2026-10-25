PM localiza motocicleta furtada escondida sob vegetação no bairro Ipanema em Vilhena

Uma motocicleta furtada foi recuperada pela Polícia Militar na Rua 3701, no bairro Ipanema, em Vilhena.

O veículo estava escondido sob a vegetação em uma área de pastagem perto de uma ponte de madeira.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Polícia Militar foi acionada após a Central de Operações receber a denúncia de um morador da região.

A testemunha relatou ter visto uma motocicleta descer a via em direção à ponte e, pouco tempo depois, dois homens retornarem a pé segurando capacetes nas mãos.

Como o trecho não possui residências e conta apenas com pastagens e matagal, a atitude gerou suspeita.

Diante das informações e do registro prévio de furtos no mesmo período, a equipe deslocou-se até o endereço e iniciou varreduras com o auxílio de lanternas na vegetação.

Após ultrapassarem a ponte de madeira, pelo lado esquerdo da via no sentido, os policiais localizaram uma motocicleta Honda CG 150 Fan ESI, de cor preta, coberta pelo mato.

Em consulta ao sistema operacional, os agentes confirmaram que o veículo possuía registro de furto ocorrido no dia 22 de outubro de 2026. A motocicleta apresentava a ignição danificada.

O veículo foi apreendido e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para os procedimentos de praxe.

O proprietário legal foi comunicado, compareceu ao local e identificou o bem recuperado.