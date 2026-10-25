Tutora denuncia suspeita de envenenamento de cães e cita mais de nove casos em Vilhena

Mais de nove casos suspeitos de envenenamento de cães foram relatados em um intervalo de aproximadamente uma semana no bairro Barão III, em Vilhena.

Em relato ao Extra de Rondônia, uma tutora contou que seu animal apresentou sintomas repentinos no dia 2 de outubro e precisou de atendimento veterinário.

Moradores também relataram mortes de outros cães com sinais semelhantes e suspeitam de uma possível ação criminosa.

Segundo a tutora, o cão era saudável e vivia dentro de casa. Por volta das 18h do dia 2 de outubro, o animal começou a cambalear, apresentou espuma pela boca e teve a primeira convulsão. Ela o levou imediatamente à clínica SOS Animal, no bairro Cidade Verde I, onde o cão foi estabilizado e teve a possibilidade de se recuperar.

Ainda conforme o relato, após o ocorrido, outra moradora informou que sua cachorrinha havia morrido dois dias antes, apresentando sintomas semelhantes. A tutora também mencionou um caso envolvendo um cão da raça pug, registrado na sexta-feira (23), além de outros três casos relatados durante a semana.

De acordo com as informações compartilhadas, os animais viviam em residências muradas e com portões fechados. A tutora apontou ocorrências nas imediações das ruas 103-13, 103-02 e 103-10, além da avenida Aldo Heidmann, no sentido da mata, ao final da via.

As semelhanças entre os relatos levantam a suspeita de envenenamento, mas ainda não há confirmação oficial sobre a causa dos sintomas ou das mortes, nem informações sobre possíveis responsáveis.

Diante da situação, moradores pedem que tutores de animais afetados registrem as ocorrências junto à polícia. Informações sobre movimentações suspeitas ou imagens de câmeras de segurança também podem contribuir para a apuração dos casos pelas autoridades competentes.