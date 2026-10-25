VÍDEO: eleitor fotografa voto na urna e acaba preso pela PF após publicar imagem no WhatsApp em Vilhena

Um eleitor foi preso pela Polícia Federal (PF) na tarde deste domingo, 25 de outubro, em Vilhena (RO), após supostamente fotografar o próprio voto na urna eletrônica e divulgar a imagem por meio do WhatsApp.

De acordo com informações preliminares, o homem teria supostamente utilizado o aparelho celular para registrar o momento da votação e, posteriormente, publicado a fotografia no aplicativo de mensagens.

A situação teria sido denunciada por outras pessoas, o que levou à atuação da PF. O eleitor foi detido e encaminhado à Delegacia da PF em Vilhena para os procedimentos cabíveis.

A legislação eleitoral brasileira proíbe o uso de aparelhos celulares, câmeras fotográficas e outros equipamentos capazes de registrar imagens dentro da cabine de votação. A medida tem como objetivo garantir o sigilo do voto e evitar possíveis irregularidades eleitorais.

Dependendo do enquadramento jurídico e das circunstâncias apuradas, o envolvido poderá responder criminalmente, com possibilidade de pena de até dois anos de detenção, caso seja condenado. (Assista ao vídeo).