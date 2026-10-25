Votação segue tranquila, sem filas e sem registro de incidentes em Vilhena

A votação segue de forma tranquila neste domingo (25) em Vilhena, no Cone Sul de Rondônia.

Até o momento, não há registro de incidentes, e os eleitores estão conseguindo acessar os locais de votação sem filas ou demora significativa.

Na Escola Almirante Tamandaré, um dos locais com maior números de votantes, por exemplo, o movimento ocorre com tranquilidade, permitindo que os eleitores cheguem às seções eleitorais e exerçam o direito ao voto sem enfrentar longas esperas. A imagem que ilustra esta matéria mostra o cenário no local durante o período da votação.

Em Rondônia, onde a disputa pelo governo do estado foi definida no primeiro turno, os eleitores votam neste segundo turno apenas para presidente da República. A votação para um único cargo contribui para tornar o procedimento mais rápido nas seções eleitorais.

Os eleitores de Vilhena têm até as 16h deste domingo, pelo horário de Rondônia, para comparecer às urnas. Esse horário corresponde às 17h de Brasília, referência adotada pela Justiça Eleitoral para o encerramento da votação em todo o país. Quem estiver na fila no horário de encerramento terá o direito de votar assegurado.

Até o momento, o cenário observado em Vilhena é de normalidade, com circulação tranquila de eleitores e sem ocorrências que tenham prejudicado o andamento da votação.