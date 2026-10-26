Distrito do Cone Sul contraria tendência de Rondônia e dá vitória a Lula

O distrito de Planalto São Luiz, no município de Cabixi, registrou um resultado que destoa do cenário observado nas demais seções eleitorais de Rondônia na eleição presidencial do segundo turno neste domingo, 25 de outubro.

Nas duas seções eleitorais da localidade, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) somou 191 votos, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 187, uma diferença de quatro votos favorável ao petista.

Na primeira seção, Lula recebeu 101 votos, contra 93 de Flávio Bolsonaro. Foram contabilizados ainda um voto em branco e dois nulos, totalizando 197 votos apurados.

Na segunda seção, Flávio Bolsonaro ficou à frente, com 94 votos, enquanto Lula recebeu 90. A seção registrou ainda um voto em branco e dois nulos, totalizando 187 votos apurados.

Somados os resultados das duas seções, Lula alcançou 191 votos e Flávio Bolsonaro, 187. Os números mostram uma disputa equilibrada na localidade, com vantagem final de quatro votos para o candidato do PT.

O resultado chama a atenção diante do desempenho de Flávio Bolsonaro em Rondônia, onde o candidato do PL teve ampla vantagem sobre Lula e venceu em todos os 52 municípios. Em Planalto São Luiz, porém, os dados das duas seções apontam um cenário diferente, com vitória do petista por pequena margem.

No resultado geral em Cabixi, Flávio Bolsonaro recebeu 2.719 votos, correspondentes a 70,40% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 1.143 votos, o equivalente a 29,60%.

Em Rondônia, o resultado seguiu a mesma tendência: Flávio conquistou 674.382 votos (69,61%), contra 294.446 votos (30,39%) de Lula.