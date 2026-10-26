Homem faz mulher refém com facas, faz disparos de arma de fogo e mobiliza PM na zona rural de Vilhena

Um desentendimento ocorrido durante uma reunião familiar e entre amigos mobilizou uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar na Linha 130, na zona rural de Vilhena.

O suspeito fez uma mulher refém com duas facas, efetuou cerca de dez disparos de arma de fogo em via pública e fugiu antes da chegada da polícia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os policiais foram acionados para verificar a denúncia de disparos em uma propriedade rural.

No local, a responsável pelo imóvel relatou que estava na área externa da residência ingerindo bebidas alcoólicas com familiares e convidados quando, por razões ainda não totalmente esclarecidas, um dos presentes iniciou uma discussão generalizada.

O homem passou a exigir ostensivamente que os demais entregassem uma arma de fogo que seria de sua propriedade. Diante da negativa e do desconhecimento dos demais sobre o paradeiro do objeto, o agressor se apossou de duas facas e tomou uma das mulheres presentes como refém, ameaçando tirar sua vida caso a exigência não fosse atendida.

A vítima entrou em luta corporal com o agressor, conseguiu se desvencilhar e correu para o interior da residência, de onde acionou o socorro policial. Antes de se afastar temporariamente, o homem ameaçou retornar e matar a mulher caso a Polícia Militar fosse chamada.

Enquanto a vítima falava com a Central de Operações, o suspeito retornou ao local armado e, sem proferir palavras, efetuou cerca de dez disparos de arma de fogo na via pública, fugindo em seguida em rumo ignorado.

Após tomar conhecimento da dinâmica dos fatos, a Polícia Militar iniciou buscas pela região e localizou a esposa do suspeito em um imóvel vizinho. Ela relatou aos policiais que o marido chegou em casa bastante alterado, danificou diversos utensílios domésticos e fugiu a pé. A mulher confirmou ter ouvido os estampidos dos tiros, mas alegou não ter presenciado o ataque.

Durante uma varredura minuciosa nas imediações da cena do crime, a equipe policial encontrou às margens da estrada uma das facas utilizadas para render a vítima e um estojo deflagrado de munição calibre .28.

Os materiais foram apreendidos e entregues na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a realização de perícia e instauração do inquérito policial.

As vítimas receberam orientações de segurança das autoridades e optaram por pernoitar em outros locais por precaução.