Jovem é preso pela PM suspeito de estupro de vulnerável contra adolescente em Corumbiara

Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar suspeito de praticar o crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 12 anos, no município de Corumbiara.

A prisão ocorreu após a família e a equipe escolar notarem o desaparecimento temporário da menor no horário das aulas.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a ocorrência teve início no período da manhã, quando a direção do estabelecimento de ensino entrou em contato com a mãe da vítima informando que a aluna não havia comparecido à aula. Diante do alerta, a genitora iniciou buscas pelo município.

Ao retornar para casa, a adolescente foi questionada pela mãe e acabou confirmando ter se encontrado com o suspeito. Na verificação do aparelho celular da menor, a família localizou mensagens que confirmavam o agendamento do encontro e a prática de atos sexuais.

Diante das evidências, a Polícia Militar foi acionada para o registro da ocorrência e início das diligências.

Uma guarnição iniciou patrulhamento na área rural do município e localizou o suspeito na residência de familiares.

Ao ser abordado e questionado pelos policiais, o jovem admitiu ter se encontrado com a menor naquela data, confirmando a conjunção carnal e a prática de atos em ocasiões anteriores.

Diante da situação de flagrante delito, o homem recebeu voz de prisão e teve seus direitos constitucionais informados.

Em seguida, foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para a formalização do flagrante e adoção das medidas legais cabíveis.

O Conselho Tutelar do município foi acionado e acompanhou todos os procedimentos de assistência e proteção integral à vítima. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.