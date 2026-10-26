Menino de 9 anos é atacado por cão Pit Bull solto em rua de Vilhena

Um menino de 9 anos ficou ferido após ser atacado por um cão de grande porte no momento em que caminhava na companhia do pai por uma rua em Vilhena.

O animal estava solto em via pública quando o incidente ocorreu.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para averiguar uma ocorrência de omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

No endereço indicado, o pai da vítima relatou aos policiais que caminhava pela via pública com o filho quando um cachorro da raça Pit Bull, que transitava sem qualquer contenção ou guia, avançou repentinamente contra a criança e desferiu uma mordida em sua perna esquerda, provocando lesões. Logo após o ataque, o cão fugiu e adentrou o quintal do imóvel de sua proprietária.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para prestar os primeiros socorros ao menor e realizou o encaminhamento da vítima ao Hospital Regional de Vilhena para atendimento e medicação adequada.

A proprietária do animal foi identificada e localizada pela equipe policial. Diante do descumprimento do dever de guarda do cão, os militares lavraram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor da responsável, que assinou o compromisso de comparecer em juízo perante o Juizado Especial Criminal para responder pelos fatos.