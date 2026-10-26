Menino de 9 anos é atacado por cão Pit Bull solto em rua de Vilhena

Um menino de 9 anos ficou ferido após ser atacado por um cão de grande porte no momento em que caminhava na companhia do pai por uma rua em Vilhena.
O animal estava solto em via pública quando o incidente ocorreu.
Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para averiguar uma ocorrência de omissão de cautela na guarda ou condução de animais.
No endereço indicado, o pai da vítima relatou aos policiais que caminhava pela via pública com o filho quando um cachorro da raça Pit Bull, que transitava sem qualquer contenção ou guia, avançou repentinamente contra a criança e desferiu uma mordida em sua perna esquerda, provocando lesões. Logo após o ataque, o cão fugiu e adentrou o quintal do imóvel de sua proprietária.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para prestar os primeiros socorros ao menor e realizou o encaminhamento da vítima ao Hospital Regional de Vilhena para atendimento e medicação adequada.
A proprietária do animal foi identificada e localizada pela equipe policial. Diante do descumprimento do dever de guarda do cão, os militares lavraram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor da responsável, que assinou o compromisso de comparecer em juízo perante o Juizado Especial Criminal para responder pelos fatos.