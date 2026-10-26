Moradora de Cabixi cai em golpe do falso prêmio via PIX e perde R$ 3 mil

Uma moradora do município de Cabixi perdeu cerca de R$ 3 mil após ser vítima de um golpe praticado por telefone.

Os criminosos utilizaram o pretexto de um suposto sorteio promocional para conseguir acesso aos dados e ao aplicativo bancário da vítima.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a mulher compareceu ao quartel da Polícia Militar para registrar a ocorrência.

Ela informou que, no último dia 22 de outubro, recebeu a ligação de um desconhecido afirmando que ela havia sido contemplada em uma promoção.

Para o resgate do prêmio, o estelionatário solicitou a realização de uma transferência via PIX no valor simbólico de R$ 0,89.

Embora tenha desconfiado inicialmente, a vítima acabou sendo induzida em erro pela persuasão do golpista e efetuou a operação bancária.

Logo em seguida, notou que seu aparelho celular passou a apresentar comportamentos anômalos, o que levantou a suspeita de instabilidade ou invasão remota no dispositivo.

A moradora foi até a sua agência bancária verificar se havia ocorrido alguma movimentação indevida e, em um primeiro momento, foi informada de que a conta permaneceu sem alterações de saldo.

Contudo, dias após o incidente, ela identificou retiradas e transferências não autorizadas que somaram aproximadamente R$ 3 mil.

Diante da constatação do prejuízo financeiro, a vítima providenciou o bloqueio total das movimentações bancárias e acionou a Polícia Militar.

O Boletim de Ocorrência foi confeccionado e encaminhado à Polícia Civil para a instauração de inquérito.

A investigação buscará identificar a autoria do crime e apurar o meio tecnológico empregado para acessar a conta e o dispositivo móvel da vítima.