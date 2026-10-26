Motorista embriagado sofre pane seca, perde o controle de carro e atinge moto e muro de residência em Vilhena

Um acidente de trânsito registrado no cruzamento da Rua 2208 com a Rua 2209, em Vilhena, resultou em danos materiais em dois veículos e na estrutura de um imóvel.

O condutor do carro foi detido após a Polícia Militar constatar sinais claros de embriaguez ao volante.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a ocorrência de sinistro sem vítimas.

No local, o condutor do Fiat Palio relatou que trafegava pela Rua 2208 quando o veículo desligou repentinamente em razão da falta de combustível (pane seca).

Ao desembarcar do automóvel para empurrá-lo e acessar a Rua 2209, o motorista perdeu o controle da direção. Desgovernado, o carro colidiu primeiramente contra uma motocicleta que estava estacionada em frente a uma residência e, em seguida, atingiu o muro do imóvel, amassando e danificando o portão da casa.

Durante a coleta de dados, a equipe policial percebeu que o condutor apresentava odor etílico, olhos avermelhados e sonolência. Questionado pelos militares, o homem confessou ter consumido bebidas alcoólicas em um bar da cidade antes de assumir a direção.

Como a guarnição não dispunha de aparelho etilômetro no momento da abordagem, os policiais confeccionaram o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ACP).

Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis.

A motocicleta atingida foi liberada ao proprietário no local. Já o automóvel permaneceu na via devido à falta de combustível e à indisponibilidade momentânea de guincho para remoção ao pátio credenciado.