Motorista se distrai com celular e bate carro na traseira de carreta estacionada em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo um automóvel de passeio e o semirreboque de uma carreta estacionada foi registrado na Avenida 34, em Vilhena.

A distração ao volante provocada por uma notificação no celular teria causado o sinistro.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

No local, a equipe constatou que o automóvel Fiat Cronos de cor branca colidiu violentamente contra a traseira do semirreboque de um caminhão que estava devidamente estacionado na via.

Em depoimento aos policiais, o condutor do carro relatou que trafegava pela avenida no sentido à BR-174 quando recebeu uma notificação na tela do celular.

Ao desviar o olhar da pista por um breve instante para checar o aparelho, perdeu a atenção e não conseguiu frear a tempo de evitar o impacto.

Com a colisão, a parte dianteira do carro ficou bastante destruída, com avarias no para-choque, grade, capô e compartimento do motor, o que provocou o acionamento do sistema de airbags.

A passageira do veículo queixou-se de dores no rosto e no pescoço, enquanto o motorista relatou dores no tornozelo. Ambos se deslocaram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para realização de exames complementares.

O motorista do caminhão compareceu ao local para prestar esclarecimentos e acompanhar o registro dos danos causados no para-choque traseiro do semirreboque de sua responsabilidade.

A Polícia Militar acionou a Perícia Técnica, contudo, a equipe foi informada de que o perito de plantão estava ausente do município para atender a outro acidente com vítima fatal na zona rural.

Por essa razão, os procedimentos periciais serão realizados posteriormente com base nos registros fotográficos e em vídeo feitos na cena do acidente.

Não foram constatadas irregularidades administrativas imediatas nos documentos ou nos veículos, sendo a via liberada para o tráfego após os procedimentos operacionais de praxe.