Residência em fazenda é arrombada e espingarda registrada é furtada na zona rural de Vilhena

Uma residência localizada em uma fazenda, na Linha 01 do Setor Chacareiro, no Distrito de Nova Conquista, em Vilhena, foi invadida e arrombada por criminosos.

Do interior do imóvel, foi subtraída uma arma de fogo de uso permitido acompanhada de munições.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada pelo morador e proprietário da propriedade para registrar a ocorrência de furto.

O comunicante informou que ausentou-se de sua casa por volta das 14h do último dia 22 de outubro para ir à residência de um conhecido nas proximidades e, ao retornar, encontrou o imóvel devassado.

De acordo com o registro policial, o autor do crime arrancou uma tábua da parede nos fundos da residência para conseguir acesso ao interior do imóvel. De lá, foram furtadas uma espingarda calibre .28 da marca CBC e dez munições do mesmo calibre.

O morador ressaltou aos policiais que o armamento possui registro regularizado e foi levado juntamente com o estojo de transporte. A vítima declarou não saber indicar possíveis suspeitos de praticarem a ação delituosa.

A guarnição policial colheu os dados necessários no local e confeccionou o Boletim de Ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, que encaminhou o caso à Polícia Civil para investigação.