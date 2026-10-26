Viatura de resgate do Corpo de Bombeiros colide com carro após motorista avançar preferencial em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros Militar e um automóvel de passeio foi registrado no cruzamento da Avenida Perimetral com a Avenida Rio Grande do Norte, no bairro Cidade Verde III, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a viatura de resgate trafegava pela Avenida Perimetral em direção ao bairro União para atender a um chamado de emergência.

O veículo de resgate seguia pela via preferencial com as sirenes e os sinalizadores luminosos acionados.

Ao se aproximar do cruzamento com a Avenida Rio Grande do Norte, a ambulância foi atingida por um automóvel Chevrolet Tracker.

A condutora do carro de passeio teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória (placa “PARE”) e avançado o cruzamento, cortando a preferencial e a passagem prioritária do veículo de emergência.

Com o impacto da colisão, a dianteira da viatura atingiu a porta do passageiro no lado direito do automóvel.

A força da batida projetou o veículo de passeio até o outro lado da pista, parando sobre a calçada. A Unidade de Resgate parou cerca de 20 metros adiante do ponto de impacto. Ambos os veículos sofreram danos materiais significativos.

O bombeiro militar que conduzia a viatura sofreu uma lesão no polegar da mão esquerda, com suspeita de fratura, e necessitou de cuidados médicos. A condutora do automóvel apresentou um quadro de mal-estar logo após o sinistro e foi levada ao Hospital Regional de Vilhena, onde ambos os envolvidos permaneceram em observação médica.

A Perícia Técnica não pôde comparecer ao local no momento do acidente, pois a equipe de plantão havia sido solicitada para atender a uma ocorrência fora do perímetro urbano.

O laudo pericial será confeccionado posteriormente com base nos levantamentos e registros fotográficos da cena.

A ocorrência foi lavrada para a tomada das providências legais e administrativas cabíveis.