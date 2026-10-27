Adolescentes são identificados por câmeras de segurança após furto em comércio de Vilhena

Dois adolescentes foram identificados com o auxílio de imagens do sistema de monitoramento após a ocorrência de um furto em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada para averiguar o caso após os suspeitos retornarem ao comércio.

Na ocasião, o funcionário do local relatou que, no último dia 17 de outubro, uma caixa de chocolates e três dispositivos eletrônicos do tipo pod (utilizados em cigarros eletrônicos) foram subtraídos do balcão próximo ao caixa. Segundo a vítima, dois jovens o distraíram durante o atendimento para realizar a subtração.

No dia do crime, a polícia não chegou a ser acionada de imediato. No entanto, ao notar que os dois suspeitos retornaram ao estabelecimento, o funcionário os reconheceu e acionou a guarnição policial.

O proprietário do comércio apresentou à equipe os registros das câmeras de segurança referente à data do furto, que permitiram confirmar a presença dos envolvidos na cena do crime. Ele esclareceu ainda que não houve nova tentativa de furto no dia da abordagem.

Ao serem questionados pelos policiais militares, os adolescentes negaram participação no delito e alegaram que a subtração teria sido praticada por um terceiro jovem, do qual afirmaram não saber a identidade completa.

Diante da situação, a guarnição realizou o registro do boletim de ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para que a Polícia Civil apure a prática de ato infracional análogo ao crime de furto e trabalhe na identificação do terceiro envolvido.

Por se tratar de menores de idade, os adolescentes foram entregues aos seus respectivos responsáveis legais após a conclusão do atendimento no local.