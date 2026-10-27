Câmara elege nova Mesa Diretora após disputa acirrada por três cargos em Cerejeiras

Na sessão ordinária desta segunda-feira (26), a Câmara Municipal de Cerejeiras realizou a eleição da Mesa Diretora que estará à frente do Poder Legislativo durante o biênio 2027–2028.

Embora a escolha do presidente tenha ocorrido por unanimidade, os demais cargos foram marcados pela disputa entre dois grupos de vereadores.

Para a presidência, foi eleito por unanimidade o vereador Antônio Marcos Quadro Severo, conhecido popularmente como Marcão da Rádio (MDB).

Já na disputa pela vice-presidência, dois parlamentares concorreram à vaga: José Ferreira da Silva, o Zeca Rolista (União Brasil), e Jandir Emiliano, conhecido como Vigilante (PL). Zeca venceu a disputa por cinco votos a quatro.

A disputa também ocorreu pelo cargo de 1º secretário, com a participação de Selso Lopes (União Brasil), atual presidente da Câmara, e Irlei Kreusch Aguiar (PDT). Selso foi eleito com cinco votos, contra quatro recebidos pela adversária.

Para a 2ª secretaria, Valmir Joaquim de Faria também venceu por cinco votos a quatro, superando Gercimara Barbosa (PP).

Com o resultado, a Mesa Diretora da Câmara de Cerejeiras para o biênio 2027–2028 ficou definida da seguinte forma: Marcão da Rádio (presidente), Zeca Rolista (vice-presidente), Selso Lopes (1º secretário) e Valmir Joaquim (2º secretário).

MARCÃO DESTACA RESPONSABILIDADE DO CARGO

Após a eleição, Marcão da Rádio ocupou a tribuna para agradecer o apoio dos colegas parlamentares. Em seu pronunciamento, afirmou que assumir a presidência representa uma grande responsabilidade e destacou o compromisso de conduzir os trabalhos legislativos com diálogo e transparência.

“Recebo com muita gratidão e humildade a missão de ficar à frente da Casa. Tenho consciência da responsabilidade que essa função representa e irei conduzir com diálogo, transparência, seriedade e compromisso com a população. Assumo esse compromisso com entusiasmo e respeito”, declarou.