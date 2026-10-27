Facebook Instagram
terça-feira, 27 de outubro de 2026.

Câmara elege nova Mesa Diretora após disputa acirrada por três cargos em Cerejeiras

Só Marcão da Rádio foi eleito por unanimidade, enquanto outros cargos dividiu parlamentares
Nova Mesa assume os trabalhos a partir de 1º de janeiro de 2027 / Foto: Divulgação (CMC)

Na sessão ordinária desta segunda-feira (26), a Câmara Municipal de Cerejeiras realizou a eleição da Mesa Diretora que estará à frente do Poder Legislativo durante o biênio 2027–2028.

Embora a escolha do presidente tenha ocorrido por unanimidade, os demais cargos foram marcados pela disputa entre dois grupos de vereadores.

Para a presidência, foi eleito por unanimidade o vereador Antônio Marcos Quadro Severo, conhecido popularmente como Marcão da Rádio (MDB).

Já na disputa pela vice-presidência, dois parlamentares concorreram à vaga: José Ferreira da Silva, o Zeca Rolista (União Brasil), e Jandir Emiliano, conhecido como Vigilante (PL). Zeca venceu a disputa por cinco votos a quatro.

A disputa também ocorreu pelo cargo de 1º secretário, com a participação de Selso Lopes (União Brasil), atual presidente da Câmara, e Irlei Kreusch Aguiar (PDT). Selso foi eleito com cinco votos, contra quatro recebidos pela adversária.

Para a 2ª secretaria, Valmir Joaquim de Faria também venceu por cinco votos a quatro, superando Gercimara Barbosa (PP).

Com o resultado, a Mesa Diretora da Câmara de Cerejeiras para o biênio 2027–2028 ficou definida da seguinte forma: Marcão da Rádio (presidente), Zeca Rolista (vice-presidente), Selso Lopes (1º secretário) e Valmir Joaquim (2º secretário).

MARCÃO DESTACA RESPONSABILIDADE DO CARGO

Após a eleição, Marcão da Rádio ocupou a tribuna para agradecer o apoio dos colegas parlamentares. Em seu pronunciamento, afirmou que assumir a presidência representa uma grande responsabilidade e destacou o compromisso de conduzir os trabalhos legislativos com diálogo e transparência.

“Recebo com muita gratidão e humildade a missão de ficar à frente da Casa. Tenho consciência da responsabilidade que essa função representa e irei conduzir com diálogo, transparência, seriedade e compromisso com a população. Assumo esse compromisso com entusiasmo e respeito”, declarou.

Compartilhe:
Últimas notícias
© 2008-2026 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.

ATENÇÃO

Proibido copiar conteúdo desta página!