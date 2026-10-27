Eleitor grava momento do voto e é autuado por infração eleitoral em Cerejeiras

Um eleitor foi autuado pela Polícia Militar após gravar o momento em que exercia o voto durante o pleito eleitoral, no município de Cerejeiras. A prática descumpre as normas que garantem o sigilo do sufrágio.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o fato ocorreu no último domingo, 25 de outubro. O homem estava na cabina de votação quando foi flagrado por uma mesária da seção eleitoral utilizando o próprio aparelho celular para filmar o procedimento.

Ao constatar a irregularidade, a integrante da equipe eleitoral interveio imediatamente e solicitou a presença da Polícia Militar encarregada da segurança no local.

Questionado pelos policiais sobre o motivo da gravação, o envolvido declarou que registrou as imagens com a intenção de publicá-las posteriormente.

Diante do descumprimento da legislação eleitoral, que proíbe o uso de celulares, máquinas fotográficas ou qualquer equipamento que possa comprometer o segredo do voto, a guarnição registrou a ocorrência no local.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do eleitor, que assinou o compromisso de comparecer em data agendada perante a Justiça Eleitoral para prestar os devidos esclarecimentos.