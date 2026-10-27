Jovem é detido após empinar motocicleta sem placa e fugir da polícia em Vilhena

Um motociclista foi detido pela Polícia Militar após ser flagrado praticando direção perigosa na Rua Antônio Coelho, em Vilhena.

O suspeito realizava manobras sobre apenas uma das rodas em frente a um templo religioso e tentou fugir da abordagem policial.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição deslocou-se até o endereço após receber denúncias sobre a condução temerária no local.

Ao chegarem à via, os policiais visualizaram o condutor a bordo de uma Honda CG 150 Fan ESI realizando a manobra conhecida como “grau”.

Ao notar a aproximação da viatura e a ordem de parada, o homem empreendeu fuga em alta velocidade. A equipe realizou o acompanhamento tático e conseguiu interceptar e abordar o condutor na Rua 734, em frente à Praça Marcos Freire.

Durante a fiscalização, os militares constataram que a motocicleta estava sem a placa de identificação. Além da irregularidade no veículo, o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica e demonstrava comportamento bastante exaltado.

Devido à resistência e ao estado de exaltação, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos policiais e do próprio abordado.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a apresentação à autoridade policial pelos crimes de embriaguez ao volante e direção perigosa. As notificações e autos de infração de trânsito cabíveis foram devidamente lavrados.

Na delegacia, o irmão do condutor compareceu e informou ser o proprietário legal do veículo, esclarecendo que o irmão costumava utilizar a moto no dia a dia.

Por conta das infrações e da ausência de identificação regulamentar, a motocicleta foi apreendida e removida ao pátio da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).