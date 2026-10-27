Passageiro embriagado causa perturbação em ônibus na rodoviária de Vilhena e acaba preso pela PM

Um passageiro foi detido pela Polícia Militar no Terminal Rodoviário de Vilhena, localizado na Avenida Celso Mazutti, bairro Jardim Eldorado, após causar perturbação do sossego a bordo de um ônibus de transporte intermunicipal e interestadual.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar uma denúncia de algazarra no local. Ao chegarem ao terminal, os policiais foram informados por funcionários da empresa de transporte que o homem havia embarcado no veículo em visível estado de embriaguez, levando consigo duas garrafas de bebidas alcoólicas.

Devido ao comportamento inadequado e ao descumprimento das normas internas de segurança da empresa, os funcionários tentaram dialogar com o indivíduo para que ele desembarcasse voluntariamente, mas não obtiveram sucesso, sendo necessária a intervenção policial.

Os militares adentraram o coletivo e constataram a veracidade dos relatos. O passageiro apresentava sinais claros de embriaguez alcoólica, como desequilíbrio, olhos avermelhados, forte odor etílico, vestes desalinhadas e fala arrastada.

A equipe ofereceu a opção de lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) caso o envolvido colaborasse, porém ele se recusou a cumprir as ordens e dificultou o trabalho policial.

Diante da recusa e da exaltação, o homem foi contido e colocado no compartimento de transporte de detidos. Em seguida, foi encaminhado ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a realização do teste do etilômetro, ao qual aceitou se submeter voluntariamente.

A aferição do aparelho acusou o índice de 0,56 mg/l de álcool no ar expelido pelos pulmões, valor superior ao limite legal.

Diante do resultado e do comportamento irredutível, o passageiro recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi apresentado à autoridade policial de plantão juntamente com seus pertences e quantia em dinheiro para as providências cabíveis.