PRF alerta para alteração no tráfego da BR-364 por conta de obras em interseção em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia emitiu um comunicado de alerta aos motoristas sobre uma alteração temporária no trânsito da BR-364, no trecho correspondente ao km 27, no município de Vilhena.

A mudança ocorre em virtude do andamento de obras de infraestrutura na interseção que dá acesso aos municípios de Colorado do Oeste e Pimenta Bueno.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a circulação de veículos no local passará por desvios sinalizados para garantir a continuidade dos trabalhos e a segurança dos usuários da rodovia. O plano de tráfego temporário prevê as seguintes orientações para o fluxo de veículos:

Seta Vermelha: Indica o fluxo de veículos que saem de Vilhena com destino a Colorado do Oeste ou Pimenta Bueno;

Seta Azul: Indica o fluxo de veículos que saem de Colorado do Oeste com destino a Vilhena ou Pimenta Bueno;

Seta Preta: Indica o fluxo de veículos que saem de Pimenta Bueno com destino a Vilhena ou Colorado do Oeste.

A PRF orienta os condutores a reduzirem a velocidade ao se aproximarem do trecho em obras, respeitarem rigorosamente a sinalização implantada e as orientações dos agentes no local, além de manterem atenção redobrada devido à presença constante de operários e máquinas na pista.