Homem é encontrado morto debaixo de kombi em pátio de posto de combustível em Vilhena

Um homem foi encontrado sem vida na manhã desta quarta-feira, 28 de outubro, debaixo de uma kombi velha localizada no pátio de um posto de combustíveis, nas proximidades da Avenida Paraná, no bairro Parque Industrial São Paulo, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , populares identificaram a vítima pelo nome de Claudemir.

Informações preliminares apontam que o homem seria usuário de substâncias entorpecentes e costumava frequentar aquela região acompanhado de outro dependente químico.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e isolar a área. Após a realização dos trabalhos periciais e de praxe no local, o corpo foi liberado e removido pela equipe da Funerária Santo Cristo.

A princípio, o corpo não apresentava marcas de violência, o que levanta a suspeita de morte por causas naturais.

Como a vítima não portava nenhum tipo de documento de identificação oficial no momento em que foi localizada, seus dados pessoais ainda aguardam confirmação formal.

A Funerária Santo Cristo solicita que qualquer pessoa que tenha informações que ajudem a localizar os familiares ou parentes de Claudemir entre em contato ou compareça à sede da empresa.