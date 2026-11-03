Fim de semana violento: homicídio, tentativa de feminicídio, briga com faca e tiro marcam registros policiais em Vilhena e região

O fim de semana foi marcado por episódios graves de violência na região do Cone Sul de Rondônia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , as forças de segurança atenderam a ocorrências de homicídio, tentativa de feminicídio e uma briga generalizada que resultou em pessoas feridas por arma branca e disparo de arma de fogo nos municípios de Vilhena e Pimenteiras do Oeste.

Homicídio no bairro Assossete

Em Vilhena, na Rua 8508, no bairro Assossete, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo e homicídio. No local, uma testemunha relatou que estava cuidando de crianças quando ouviu um tiro e constatou que sua amiga, identificada como Ingrid Caroline Franciaca Martins Eufrasio, havia sido atingida enquanto estava sentada em um sofá, vindo a óbito no local.

Segundo os relatos colhidos pela equipe policial, um indivíduo conhecido pelo vulgo “Batoré” teria chegado ao imóvel e efetuado o disparo contra a vítima, sendo reconhecido por fotografia. Durante a ação, um segundo homem que estava no local foi agredido com golpes de capacete e conseguiu fugir. Vários suspeitos teriam chegado em motocicletas e fugido após o crime.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área até a chegada da Perícia Técnica (Politec). As quatro crianças que estavam na residência, filhas da vítima, foram acolhidas sob os cuidados de uma colaboradora da família, e o caso foi encaminhado para investigação da Polícia Civil.

Tentativa de feminicídio

Ainda em Vilhena, durante a madrugada, a Polícia Militar foi acionada na Avenida Rondônia, nas proximidades de um estabelecimento comercial, onde uma mulher foi encontrada com um corte profundo no pescoço, clamando por socorro.

A vítima relatou que havia sido esfaqueada por seu companheiro. Enquanto a equipe prestava socorro e acionava o Corpo de Bombeiros para a remoção da vítima ao Hospital Regional, a central recebeu a informação de que o próprio agressor havia comparecido espontaneamente à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para se entregar.

Aos policiais, o suspeito confessou que, após um desentendimento, armou-se com uma faca e tentou golpear a companheira na região cervical. O crime só não foi consumado devido à intervenção de um vizinho, que ouviu os gritos de socorro, interveio e conseguiu separar os envolvidos. A arma utilizada foi apreendida e apresentada na delegacia, onde o homem foi autuado em flagrante.

Briga generalizada em Pimenteiras do Oeste

Já no município de Pimenteiras do Oeste, a Polícia Militar foi acionada por uma equipe médica após dois irmãos darem entrada no hospital local feridos.

Segundo relatos prestados à polícia, o grupo estava na praia quando um desentendimento com outros frequentadores resultou em uma briga generalizada.

Durante a confusão, uma mulher foi agredida com um soco no abdômen, já os irmãos, um foi atingido por um golpe de arma branca no peito e o outro foi baleado no ombro.

Versões divergentes foram apresentadas à guarnição. Enquanto os familiares alegaram agressão por parte de terceiros, outros envolvidos apontados na ocorrência afirmaram que um dos irmãos teria buscado uma espingarda artesanal e retornado ao local, gerando uma luta corporal pela posse da arma, momento em que o disparo acidental teria atingido a vítima.

Diante dos relatos conflitantes, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para a apuração dos fatos.

As autoridades policiais seguem investigando os casos para a completa elucidação das ocorrências registradas ao longo do fim de semana.