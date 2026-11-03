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quarta-feira, 04 de novembro de 2026.

Polícia Militar descobre rinha de galos na zona rural de Vilhena; 38 animais e R$ 7 mil são apreendidos

Flagrante ocorreu na Capa 144 após denúncia anônima
A Polícia Militar Ambiental compareceu ao endereço e lavrou quatro autos de infração ambiental contra os envolvidos

Uma rinha de galos que funcionava na área rural de Vilhena, localizada na Capa 144 da Linha 03, foi desmantelada pela Polícia Militar após o recebimento de denúncias anônimas.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, ao chegarem ao local — uma residência de madeira cercada por diversos veículos —, os policiais avistaram dezenas de frequentadores, que fugiram em direção a uma área de mata fechada com a chegada das viaturas.

Alguns dos fugitivos retornaram posteriormente e foram identificados pela guarnição.

No imóvel, os militares constataram uma estrutura completa montada para a prática ilegal: uma arena de briga (conhecida como rebolo) contendo vestígios de sangue e penas, 36 gaiolas fixadas na parede, 12 gaiolas do tipo passeador, sacos de transporte, biqueiras de metal e 41 esporas de fibra.

Ao todo, a polícia contabilizou 38 galos vivos no local, muitos dos quais apresentavam ferimentos aparentes e mutilações. Além disso, um galo morto foi encontrado escondido debaixo do banco de passageiro de uma caminhonete estacionada na propriedade. No interior do mesmo veículo, os policiais apreenderam R$ 7.000,00 em espécie.

Um dos abordados assumiu a responsabilidade pelo aluguel do espaço e confirmou que os eventos ocorriam de forma corriqueira para o teste de combate dos animais, mediante apostas que variavam entre R$ 50,00 e R$ 100,00.

Diante da impossibilidade logística de transporte imediato de todos os animais para um abrigo, o responsável pelo local e outros tutores identificados foram nomeados fiéis depositários dos galos e equipamentos, ficando cientes de que os bens estão apreendidos à disposição do Poder Judiciário. O dinheiro, os apetrechos de briga e os medicamentos foram recolhidos pela Polícia Militar.

A Polícia Militar Ambiental compareceu ao endereço e lavrou quatro autos de infração ambiental contra os envolvidos diretamente identificados com a criação e a briga dos animais.

Foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) por crime ambiental contra a fauna, e os demais presentes no local foram qualificados como testemunhas no boletim de ocorrência encaminhado à Polícia Civil.

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