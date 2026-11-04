Denilson Ramos é eleito presidente da Câmara de Chupinguaia para o biênio 2027/2028

A Câmara Municipal de Chupinguaia definiu, nesta terça-feira, 3 de novembro, a nova Mesa Diretora que comandará o Legislativo durante o segundo biênio desta legislatura, correspondente aos anos de 2027 e 2028.

Denilson Ramos da Cruz foi eleito presidente da Casa. A composição também terá Valdomiro Custódio da Silva como vice-presidente, Angélica Ribeiro Peralta como primeira secretária e Fernando de Souza como segundo secretário.

Em seu terceiro mandato como vereador, Denilson recebeu 379 votos nas eleições municipais de 2024. Sua votação vem crescendo a cada eleição, acompanhando sua trajetória na política de Chupinguaia.

O vereador afirmou estar satisfeito com a escolha e destacou a responsabilidade de assumir a presidência da Câmara. Para ele, a nova função representa mais uma etapa de sua trajetória no Legislativo municipal e uma oportunidade de contribuir com os trabalhos da Casa.

Denilson também ressaltou a importância de manter o diálogo entre os parlamentares e trabalhar em sintonia com as demandas da população.

A nova Mesa Diretora assumirá oficialmente o comando da Câmara Municipal a partir de janeiro de 2027, ficando responsável pela condução das atividades legislativas e administrativas durante o biênio 2027/2028.