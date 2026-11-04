PM é acionada após adolescente fugir de casa e jovem é apreendido em Vilhena

Um jovem foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável e um homem foi preso em Vilhena, após a Polícia Militar ser acionada para localizar uma adolescente de 13 anos que havia saído de casa sem o consentimento da família.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , o pai da menor constatou o desaparecimento da filha por volta das 6h, após perceber que ela não estava em seu quarto.

O genitor apurou que a menina teria deixado a residência de madrugada, por volta das 2h, e obteve informações sobre seu paradeiro com conhecidos da jovem, deslocando-se até o endereço onde ela estaria acompanhada de um rapaz.

Ao chegar ao local acompanhada da Polícia Militar, a guarnição encontrou o jovem no imóvel. Questionado sobre os fatos, ele alegou que a menor havia chegado de madrugada afirmando ter discutido com os pais e saído escondida.

Inicialmente, o rapaz negou qualquer ato de conotação sexual, admitindo apenas trocas de carícias. Contudo, em conversa acompanhada por familiares, a adolescente confirmou ter mantido relações sexuais no local.

Os policiais localizaram também o responsável pelo imóvel, que confirmou ter visto pelas câmeras de segurança a chegada da adolescente durante a madrugada e ouvido a movimentação no interior da casa antes de sair para o trabalho.

Diante dos fatos, o rapaz foi apreendido por conduta análoga ao crime de estupro de vulnerável — considerando a idade da vítima —, enquanto o responsável pelo imóvel foi preso por favorecer a permanência da menor sem autorização dos responsáveis.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a tomada das providências cabíveis pela Polícia Civil.