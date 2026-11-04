VÍDEO: carro com estudantes do IFRO capota na BR-435 e deixa três mulheres feridas próximo a Colorado

Três estudantes do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) ficaram feridas após um grave acidente de trânsito registrado no quilômetro 89 da BR-435, nas proximidades do município de Colorado do Oeste.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, as vítimas estavam em um Toyota Corolla prata que seguia sentido a Cerejeiras, após saírem do campus do IFRO em Colorado do Oeste.

Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista havia saído de Cerejeiras para buscar as estudantes na instituição de ensino quando perdeu o controle da direção ao passar por uma curva acentuada da rodovia. O automóvel saiu da pista e capotou diversas vezes.

Devido à violência do impacto, uma das passageiras foi arremessada para fora do veículo. As três ocupantes sofreram ferimentos graves, sendo que uma delas apresentava lesões de maior severidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Colorado do Oeste foram acionadas e realizaram os primeiros socorros, encaminhando as vítimas ao hospital municipal. Não há confirmação sobre a eventual transferência de pacientes para unidades de referência em Vilhena ou Cacoal.

No trecho onde ocorreu o acidente, marcas de frenagem de mais de 20 metros ficaram registradas no asfalto.

A PRF permaneceu no local para a realização dos procedimentos de praxe e o trânsito foi controlado.

As causas exatas do sinistro serão apuradas pelas autoridades competentes.

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