Vilhenense Laércio Torres visita Assembleia Legislativa e conhece estrutura que utilizará a partir de 2027

O deputado estadual eleito Laércio Torres está em Porto Velho nesta quarta-feira (4) para conhecer as dependências da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE) e iniciar os primeiros contatos com a estrutura administrativa da Casa, onde exercerá seu mandato a partir de janeiro de 2027.

Acompanhado do prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro (Podemos), Laércio percorreu as instalações do Legislativo, conversou com servidores e conheceu setores responsáveis pelo funcionamento da Assembleia.

A visita também incluiu uma passagem pela área destinada aos gabinetes parlamentares, onde começou a conhecer o espaço que poderá ocupar na próxima legislatura.

A expectativa é que o parlamentar fique instalado em um gabinete no quinto andar do prédio da Assembleia, embora a definição ainda dependa dos procedimentos internos da Casa.

Além de conhecer a estrutura que utilizará durante o mandato, a agenda em Porto Velho também envolve articulações políticas e administrativas para encaminhar demandas de Vilhena e buscar recursos para o município.

Eleito com 14.043 votos, Laércio Torres foi o único deputado estadual eleito pelo Avante na região do Cone Sul. Secretário municipal de Obras de Vilhena, ele contou com o apoio político de Flori Cordeiro durante a campanha eleitoral.