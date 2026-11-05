Idosa cai em golpe do falso benefício previdenciário e perde cerca de R$ 4 mil em Corumbiara

Uma mulher procurou o quartel Polícia Militar de Corumbiara para registrar uma ocorrência de estelionato após ter sido vítima do golpe do falso benefício previdenciário. O caso resultou em um prejuízo de quase R$ 4 mil.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia , a vítima relatou que aguardava a aprovação de sua aposentadoria quando recebeu uma ligação telefônica informando que o benefício teria sido liberado.

No entanto, o suposto atendente afirmou que, para a efetiva liberação dos valores, seria necessário realizar o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4 mil.

Ao ser informada pela vítima de que ela não possuía a quantia em conta, o golpista a orientou a utilizar o limite de seu cartão de crédito para transferir o montante via Pix para sua própria conta bancária.

Em seguida, o estelionatário enviou três boletos bancários — dois no valor de R$ 1 mil, e um de R$ 1.999,99 —, afirmando que a quitação dos documentos era requisito obrigatório para o recebimento do benefício.

Acreditando na veracidade das orientações, a mulher realizou as transações, totalizando R$ 3.999,99.

Ao perceber que havia caído em uma fraude, ela compareceu à sede da Polícia Militar munida dos comprovantes das operações financeiras para o registro do boletim de ocorrência.

O caso foi encaminhado para apuração da Polícia Civil, e as autoridades reforçam o alerta à população sobre ligações suspeitas que exijam pagamentos prévios para a liberação de aposentadorias ou indenizações.