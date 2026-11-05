Vilhena busca referências em cidade do MT para implantação da futura Guarda Municipal

Nesta quinta-feira, 5, representantes do município de Vilhena fizeram uma visita institucional a Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso (MT), para conhecer a estrutura e o funcionamento da Guarda Municipal daquele município.

A agenda incluiu visitas à Secretaria Municipal de Segurança e ao Comando-Geral da Guarda Civil, com o objetivo de conhecer a organização administrativa, a estrutura operacional, o planejamento das atividades e os procedimentos adotados desde a criação e implantação da corporação.

Vilhena está avançando no planejamento para implantação de sua futura Guarda Municipal e busca referências em experiências de outros municípios para orientar a estruturação da instituição.

Durante a visita, a comitiva vilhenense conheceu aspectos relacionados à legislação, estrutura física, equipamentos, viaturas, atuação operacional e organização administrativa da Guarda Municipal de Lucas do Rio Verde.

Outro ponto previsto da programação foi conhecer as instalações destinadas à capacitação e formação dos agentes. A iniciativa ganha importância diante da preparação de Vilhena para a realização do futuro Curso de Formação da Guarda Municipal.

De acordo com o subtenente aposentado Carlos Antônio Suchi, coordenador da Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito (CFT) da prefeitura de Vilhena, a intenção é reunir informações e experiências que possam contribuir para a implantação de uma instituição organizada, estruturada e preparada para atender às demandas de segurança da população.

Para o vereador vilhenense Jander Rocha, que também faz parte da comitiva, a troca de experiências com municípios que já contam com uma Guarda Municipal em funcionamento é considerada uma etapa importante para orientar o planejamento e a construção do novo órgão em Vilhena.