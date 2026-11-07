Ao EXTRA, presidente da ALE confirma que assumirá comando de RO por viagem de governador a Turquia

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE), deputado Alex Redano, assumirá pela primeira vez o comando do Governo do Estado.

Ele ficará à frente da administração estadual durante a viagem do governador Marcos Rocha à Turquia, de 9 a 20 de novembro, onde participará da COP 31,

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Redano confirmou que assumirá o cargo interinamente e informou que o período de substituição será de 12 dias, conforme o decreto publicado pelo governo estadual.

O deputado explicou que a função será exercida principalmente para garantir a continuidade administrativa durante a ausência do governador. Ele também mencionou a possibilidade de aproveitar o período para tratar de alguma medida de interesse da administração estadual.

Aos 50 anos, Alex Redano tem trajetória política iniciada em Ariquemes, município onde foi eleito vereador pela primeira vez em 2004. Foi reeleito em 2008 e conquistou o terceiro mandato em 2012. Em 2014, chegou à Assembleia Legislativa como deputado estadual.

Reeleito em 2018 e 2022, Redano preside a Assembleia Legislativa pela segunda vez. Ao longo da atuação parlamentar, participou de comissões e comissões parlamentares de inquérito, entre elas as que investigaram questões relacionadas à criação de áreas de preservação em Rondônia e à prestação dos serviços de energia elétrica pela Energisa.

Casado com Carla Redano, ex-prefeita de Ariquemes por dois mandatos, o deputado passa agora a ocupar interinamente o Executivo estadual, em uma substituição te