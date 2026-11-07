Moradores denunciam imóvel com piscina desativada servindo de criadouro do mosquito da dengue no bairro Bodanese em Vilhena

Moradores da Rua Esmeraldina Assunção Alves, localizada no bairro Bodanese, em Vilhena, procuraram a redação do Extra de Rondônia neste sábado, 7 de novembro, para denunciar a situação de risco à saúde pública provocada por um imóvel no local.

A propriedade, que aparenta ser utilizada como depósito, abriga uma piscina desativada repleta de água parada.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os denunciantes afirmam que a estrutura se tornou um grande criadouro do mosquito Aedes aegypti — transmissor da dengue, zika e chikungunya —, além de abrigar outros tipos de insetos e animais peçonhentos.

A preocupação da vizinhança é grande, visto que o município enfrenta um aumento nos casos de arboviroses, sobrecarregando os serviços de saúde, como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Uma moradora das proximidades informou já ter registrado denúncias formalmente junto ao setor de vigilância em saúde e endemias da prefeitura, contudo, até a publicação desta reportagem, nenhuma medida fiscalizatória ou sanitária foi adotada na propriedade.

Diante disso, a comunidade pede uma intervenção urgente do poder público para que o proprietário seja notificado e responsabilizado pela manutenção do espaço.

Responsabilidade dos proprietários

Vale ressaltar que a manutenção e a limpeza regular de imóveis — sejam eles habitados, comerciais, depósitos ou terrenos baldios — é uma obrigação legal e social do proprietário.

O acúmulo de água parada em piscinas desativadas, recipientes descobertos, calhas e entulhos representa uma grave infração sanitária, pois coloca em risco toda a vizinhança.

Evitar a proliferação do mosquito da dengue é um dever coletivo, e a eliminação de potenciais focos dentro de cada propriedade é o passo mais eficaz para impedir surtos de doenças na comunidade.