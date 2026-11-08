Ação policial na Praça do Geraldão resulta na captura de foragido, apreensão de drogas e recuperação de veículo furtado em Vilhena

Uma intervenção rápida da Polícia Militar mobilizou guarnições na Praça do Ginásio Geraldão, localizada na Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, culminando na prisão de um foragido da Justiça, na localização de entorpecentes e na recuperação de um veículo furtado.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o fato ocorreu no momento em que integrantes de uma corporação participante dos Jogos Inter Forças presenciarem a chegada de dois suspeitos em uma motocicleta portando, possivelmente, uma arma de fogo.

Com a aproximação das equipes para averiguação, os indivíduos empreenderam fuga a pé em direções opostas.

Durante o acompanhamento tático, um dos suspeitos caiu repetidas vezes antes de ser abordado e contido no bairro Alto Alegre. Em busca pessoal, a equipe encontrou um aparelho celular.

Ao ser questionado, o homem confessou que fugiu por estar com um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara Criminal de Vilhena, fato confirmado após consulta ao sistema policial.

O segundo envolvido, que faz uso de tornozeleira eletrônica de monitoramento do Poder Judiciário, também foi abordado na praça. Ao prestar esclarecimentos, indicou integrar um grupo criminoso e relatou disputas territoriais com facções rivais na região.

Dando continuidade às diligências para a verificação dos documentos pessoais do foragido, os policiais deslocaram-se até um imóvel no bairro Tancredo Neves.

No local, outro indivíduo monitorado por tornozeleira eletrônica autorizou a entrada da equipe e entregou voluntariamente uma porção de substância análoga à Cannabis Sativa (maconha).

Durante a vistoria na residência, os policiais localizaram uma motoneta Honda Biz de cor branca estacionada na garagem.

Ao realizarem a checagem nos sistemas de segurança pública, constataram tratar-se de um veículo com restrição de furto registrada em maio de 2024.

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com os entorpecentes e o veículo recuperado, à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).