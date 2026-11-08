Após capotar carro, condutor abandona veículo no bairro Assossete em Vilhena

Um acidente de trânsito mobilizou a Polícia Militar na Rua 8501, no bairro Assossete, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição deslocou-se até o endereço indicado e encontrou um veículo Fiat Uno, de cor preta, capotado fora da pista.

No trecho, foram observados marcas de frenagem na via, indicando que o condutor perdeu o controle da direção, colidiu contra um barranco na lateral da estrada e atingiu a cerca de uma propriedade rural antes de capotar.

No momento da chegada da equipe policial, o condutor não estava no local, não sendo possível identificá-lo ou confirmar as circunstâncias de sua saída do veículo.

Durante a inspeção no interior do automóvel, os policiais localizaram uma garrafa de bebida alcoólica.

Diante da ausência do motorista ou de responsáveis pelo automóvel, a guarnição realizou o registro fotográfico dos danos e do cenário do acidente.

O veículo permaneceu no local por falta de meios imediatos para remoção. A ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para que a Polícia Civil adote as providências cabíveis e identifique o proprietário.